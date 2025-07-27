Gaziantep Basketbol, Nemanja Nenadic'i renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekiplerinden Arka Gdynia'da geçiren Nenadic, burada forma giydiği 20 maçta 17.9 sayı, 5.6 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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