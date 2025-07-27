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        Gaziantep FK, Enver Kulasin'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:12
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        Gaziantep FK, Enver Kulasin'i renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu Kulasin, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç ve Halil Demir'in katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Enver Kulasin'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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