Gaziantep'te Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

AFAD ve Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar neticesinde çocuğun cansız bedeni bulundu.

Samandöken Mahallesi yakınlarında dün akşam üzeri girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Y. için başlatılan arama çalışmaları, gece devam etti.

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