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        Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (2)

        ÇATIAÇILDI, MÜDAHALE SÜRÜYORGaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin çatısı iş makineleri ile açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:13
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        Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (2)
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        ÇATIAÇILDI, MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Gaziantep’te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin çatısı iş makineleri ile açıldı. Alevlerin tekrar başlaması ile itfaiye ekipleri takviye destek istedi. Çatısı açılan atölyede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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