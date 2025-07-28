Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (2)

Gaziantep’te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin çatısı iş makineleri ile açıldı. Alevlerin tekrar başlaması ile itfaiye ekipleri takviye destek istedi. Çatısı açılan atölyede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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