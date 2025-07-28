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        Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (3)

        5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜGaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:40
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        Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (3)
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        5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Gaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, okulda hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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