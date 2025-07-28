Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (3)

Gaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, okulda hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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