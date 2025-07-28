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        Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz hizmet için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu

        TOROSLAR EDAŞ, temmuz ayında Gaziantep'te iklim değişikliğinin etkisiyle mevsim normallerinin 6–12 derece üzerine çıkan sıcaklıklara ve artan elektrik talebine rağmen kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla sahada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:15
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        Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz hizmet için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu
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        TOROSLAR EDAŞ, temmuz ayında Gaziantep’te iklim değişikliğinin etkisiyle mevsim normallerinin 6–12 derece üzerine çıkan sıcaklıklara ve artan elektrik talebine rağmen kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla sahada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

        Toroslar EDAŞ, Gaziantep’in enerji altyapısını enerji altyapısı yenilenerek güçlendirirken, bakım, onarım, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini aktardı.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Toroslar EDAŞ’ın faaliyet gösterdiği Gaziantep ‘in genelinde kullanılan elektrik, ay ortasına gelindiğinde 785 MW’a ulaşarak temmuz ayı başına göre neredeyse yüzde 55 arttı. Özellikle aşırı sıcaklar nedeniyle klimaların yoğun kullanıldığı şehir merkezlerinde, elektrik hatlarını besleyen trafolar tam kapasiteye dayandı.

        Toroslar EDAŞ ekiplerinin, artan talep karşısında müşterilerinin enerji kullanım konforunu korumak amacıyla gece gündüz sahada çalışarak trafoları soğuttuğu, yükü dengelemek için bağlantıları düzenlediği ve yeni trafo kurulumlarını hızlandırdığı aktarıldı.

        Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

        “Gaziantep’te aşırı sıcakların etkisiyle elektrik talebi artınca Toroslar EDAŞ ekipleri son bir haftadır gün boyu ve gece boyunca sahada çalıştı.

        “25 Temmuz’da, 46 mahallede yaşanan arızalara anında müdahale edildi. Elektriğin dengeli dağıtılması için 12 mahallede hat düzenlemeleri yapıldı, 10 trafoya soğutucu sistem takıldı.

        “26 Temmuz’da, 61 mahallede benzer sorunlar giderildi. Aşırı yük yüzünden yanan 3 trafo ve 1 dağıtım panosu yenilendi, kapasite artırıldı. Aşırı sıcaklıkların yol açtığı yoğun yüklenmeler sonucu bazı trafolarda ısıl gerilim kaynaklı arızalar ve lokal yangınlar oluşmuştur. Bu tür durumlara karşı oluşturulan acil müdahale planları kapsamında ekiplerimiz hızlıca sahaya yönlendirilmiş, yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak ekipman yenileme işlemleri tamamlanmıştır.

        “Yüksek elektrik kullanımının trafo kapasitelerini zorladığı bölgelerde 8 yeni enerji hattı tesisi yapılarak zarar gören saha dağıtım kutuları yenilendi.

        “27 Temmuz’da 10 farklı mahallede toplam 11 trafonun gücü artırıldı, yaklaşık 2,5 kilometre yeni kablo çekildi ve kritik noktalarda altyapı güçlendirme çalışmaları yapılarak aşırı yüklenmeye karşı enerji arzı güvence altına alındı.

        “Toplamda 109 farklı noktada kalıcı çözümler devreye alındı. Ayrıca Batıkent, Nizip, Osmangazi ve Karataş gibi bölgelerde yeni trafo yatırımları için kazı ve altyapı çalışmaları başladı.”

        Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk 6 ayında Gaziantep genelinde 10 bin 934 trafo ve 26 bin 577 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

        Aydınlatma ve bakım çalışmaları kapsamında Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde 5 bin 889 aydınlatma armatürü elden geçirildi. 107 trafo, 93 pano ve 55 dağıtım merkezinde bakım yapılarak elektrik altyapısının güçlendirildiği bildirildi.

        Hat bakımı çalışmaları ile toplam 682 kilometrelik elektrik hattında bakım çalışması yapılarak olumsuz hava koşullarına karşı hazırlık sağlandı.

        Yeni yatırımlar ile şehir genelinde 536 kilometre yeni kablo döşendi, 2 bin 102 yeni aydınlatma armatürü takıldı. Ayrıca 277 yeni elektrik panosu ve 146 yeni trafo merkezi kurularak Gaziantep’in enerji altyapısı sağlamlaştırıldığı aktarıldı.

        Toroslar EDAŞ, 2025’in ikinci çeyreğinde yaptığı bu yatırımlarla 950 binden fazla müşterisine daha güvenli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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