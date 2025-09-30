Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Tahtaköprü Barajı'nda sular çekildi; Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı olarak 1967 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 30'lara düşünce su altında kalan tarihi Hicaz Demir Yolu'nun üzerinden geçtiği köprü ayakları ve hattın döşendiği alan gün yüzüne çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:49 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahtaköprü Barajı'nda sular çekildi; Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı olarak 1967 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 30’lara düşünce su altında kalan tarihi Hicaz Demir Yolu’nun üzerinden geçtiği köprü ayakları ve hattın döşendiği alan gün yüzüne çıktı.

        İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yesemek, Şahmaran, Filli Tepe ve Ağalarobası mahalleleri arasındaki Amik Ovası’nı sulayan baraj aynı zamanda göçmen kuşların önemli göç yolu üzerinde bulunuyor. Tam kapasiteye ulaşması halinde 454 milyon metreküp depolama hacmi bulunan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü, bazı bölgelerde ise tamamen çekildi. Teknelerle gidilen adalara yürüyerek ve araçlarla gidilebilirken, suların çekilmesiyle tarihi Hicaz Demir Yolu’nun üzerinden geçtiği köprü ayakları ve hattın döşendiği alan gün yüzüne çıktı.

        Barajdaki su seviyesinin 5 yıl sonra kuraklığa bağlı olarak bu kadar düştüğünü belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bazı bölgelerde suyun çekilmesi ile demiryolu hattının görüldüğünü ifade ederek, “Sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 30’lara düştü. Bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesiyle Tarihi Hicaz Demiryolunun geçtiği 20 kilometrelik hattın döşendiği alan ile demiryolu köprüsünün 7 metrelik ayakları ortaya çıktı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun
        Burak Yılmaz, kariyerinin en iyi puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı
        Burak Yılmaz, kariyerinin en iyi puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı
        Gaziantep OSB'de kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı
        Gaziantep OSB'de kesintisiz enerji altyapısı protokolü imzalandı
        Gaziantep'te yemek yiyenlere elektrikli bisikletin çarpması güvenlik kamera...
        Gaziantep'te yemek yiyenlere elektrikli bisikletin çarpması güvenlik kamera...
        Gaziantep'te dar gelirli ailelerin çocuklarına kantin desteği
        Gaziantep'te dar gelirli ailelerin çocuklarına kantin desteği
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen İpek defnedildi
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen İpek defnedildi