Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine eğitim desteği

GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçede ikamet eden ve ilk defa üniversiteye yerleşen öğrencilerin ailelerine 1500 lira eğitim desteği sağlayacaklarını söyledi.

Sarı yaptığı açıklamada, Belediye olarak öğrencilere katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Başvuruların belediyenin https://basvuru.nizip.bel.tr/ adresinden başladığını ve başvuru süresinin 31 Ekim 2002 tarihinde olduğunu belirten Sarı şunları kaydetti:

"Gençler başımızın tacıdır. Biz bu zamana kadar üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz olarak açmış olduğumuz hazırlık kurslarımız ve yine ücretsiz bir şekilde sağlamış olduğumuz kitap desteğiyle üzerimize düşen ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Tüm kurumlarımızla el ele, gönül gönüle gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda üniversiteye ilk defa yerleşen ve yeni kayıt yaptıran, anne-baba ve kendisi Nizip'te ikamet eden, devlet üniversitelerinin lisans-ön lisans programını kazanan, yurt içi veya KKTC Vakıf/Özel Üniversitelerinden %100 burslu olarak kazanan ve Milli Savunma Üniversitesi ile Polis Meslek Yüksekokulunu kazanan öğrencilerimizin ailelerine 1500 lira destek sağlıyoruz. Öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız destek hayırlı olsun."



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