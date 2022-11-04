Gaziantep'te yapımı tamamlanan köprülü kavşak trafiğe açılıyor

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yapımı tamamlanan Yeşilvadi 3 katlı köprülü kavşağında incelemelerde bulundu.



İncelemelerinin ardından test sürüşü yapan Tahmazoğlu, gazetecilere, kavşağın bulunduğu alanda daha önceden çok fazla trafiğin sıkıştığını söyledi.

Yeni sistemde sıkışıklığın önüne geçmeyi hedeflediklerini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Buranın trafik yükü oldukça fazlaydı. Buraya 3 katlı bir köprülü kavşak yaparak hangi istikamete gidiyor olursanız olun durmadan, ışıksız rahat bir şekilde yolunuza devam edilebilecek. Yolarımız oldukça geniş, bir kısmı 10 şerit, bir kısmı 8 şerit, bir kısmı da 6 şerit olarak tamamlandı. 5 ay gibi kısa bir sürede 7 kilometre yol ve 3 katlı köprülü kaşağın yapılmasını tamamlayarak gerçekten bir imkansızı başarmış olduk. Burada emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 5 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle köprülü kavşağın açılışını gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunmuş olacağız."

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