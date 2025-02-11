İslahiye ve Araban'da kar yağışı etkili oldu

Araban ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kar yağışıyla birlikte yürüyüş yaptı, fotoğraf çekildi.

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

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