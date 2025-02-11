İslahiye ve Araban'da kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki yaklaşık 1600 rakımlı Amanos Dağlarındaki Huzurlu ve Kurtoluk yaylalarına yaklaşık 50 santimetre kar yağdı.
İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kar yağışıyla birlikte yürüyüş yaptı, fotoğraf çekildi.
Araban ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
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