Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki toplu açılış töreninde konuştu: (4)

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Türkiye'nin ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye ekonomi programının ne olduğunu görmek isteyenler Gaziantep'e baksın. Organize bölge sanayimizi gezsin. Buna rağmen 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimiz yolunda hala ikna olmayan varsa da onlara Anteplinin o güzel lisanıyla hakkettikleri cevabı vereceğinden şüphe duymuyorum. " diye konuştu.

- "Gaziantep'e 52,5 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

Son 20 yılda Gaziantep'e yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hükümetlerimiz döneminde Gaziantep'e toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 52,5 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 14 bin yeni derslik inşa ettik. İkinci devlet üniversitemiz Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 10 bin 687 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Biri stadyum olmak üzere toplam 43 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar lira tutarında destek verdik."

Sağlıkta 23'ü hastane olmak üzere toplam 109 sağlık tesisi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "1875 yataklı şehir hastanemizin, 300 yataklı Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin, 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemizin inşaatı sürüyor. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanemizi 250 yataklı bir ek binayla büyütmeye hazırlanıyoruz." dedi.

TOKİ kanalıyla Gaziantep'te 26 bin 237 konut projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bu konutların 20 bin 531 adedini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalan 5 bin 706 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimize 4 millet bahçemizi yapıp sizlerin hizmetine sunmuştuk. Şehitkamil'de eski stat yerindeki millet bahçemizin yapımına, Nizip ve Oğuzeli millet bahçelerimizin proje çalışmalarına devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ulaştırmada 116 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 322 kilometre ilaveyle 438 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, "Yapımı süren Gaziantep, Nizip, Birecik, Diyarbakır hududu yolunu seneye tamamlıyoruz. Nizip, Karkamış, İslahiye, Hassa, Kırıkhan, Oğuzeli, Karkamış, Narlı, Gaziantep, Osmaniye, Nurdağı ve Gaziantep, Yavuzeli, Araban, Elazığ hududu yolunu inşallah 2024'te bitiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Tarım ve ormanda 20 yılda Gaziantep'e 6 baraj, 3 gölet, 9 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma, 44 taşkın koruma tesisi ve 2 hidroelektrik tesisi inşa ederek şehrin ziraatına önemli bir katkı sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İslahiye Yesemek Barajı'nın yapımı devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle şehrimizdeki 220 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasındaki 15 tesiste 325 bin dekar araziyi daha suyla buluşturuyoruz. Çiftçilerimize toplamda 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknokent ile 12 araştırma geliştirme merkezi kurduk. İktidara geldiğimizde 169 bin olan aktif sigortalı sayısı bugün 533 binin üzerine çıktı. Enerjide yaklaşık 348 bin abonesi olan şehrimize ve 9 ilçemize doğal gaz arzı sağladık."

- "Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz"

Gaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gaziray'ın ve diğer projelerin bir kez daha şehrimize, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile diğer kurumlarımızı, belediyelerimizi, sanayicilerimizi tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazianteplilere, "Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." müjdesini verdi.

- "Gaziray Banliyö Hattı" açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre gelişinden itibaren vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, yol güzergahında kendisini bekleyen vatandaşlarla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularıyla görüştü. Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi İstasyonu'nda "Gaziray Banliyö Hattı" açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası makinist koltuğuna geçerek banliyö trenini kullandı.

Erdoğan, Gaziantep İstasyonu'na gelişinde Yücel Arzen ve orkestrasının verdiği mini konseri dinledi, fotoğraf çektirdi.

Bu arada Erdoğan, Gaziantep İstasyonu'nda da incelemede bulundu. Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer ilgililer eşlik etti.

- Meydandan notlar

Türk bayraklarıyla süslenen meydanın etrafına, "Gastronomi şehri Gaziantep'ten 6'lı 'yemek masası'na oy yok", "Bahçalarda saz olur, gül açılır yaz olur, Altılı Masa'ya oy vermem geleceğim yok olur" sloganlarıyla "Türkiye Yüzyılı" mesajlarını içeren afişler asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapımı tamamlanan yatırımların açılışına geçildi. Erdoğan, meydandan, telekonferans yöntemiyle bağlandığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve iş adamlarıyla fabrikaların açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşağı'nın açılışını da telekonferansla yaptı. Burada bulunan milletvekilleri ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik eden Erdoğan, "Şahinbey Belediyemizi tebrik ediyoruz. Zira bu projeyi hayata geçirmeyi Şahinbey Belediyesi olarak başardılar." ifadesini kullandı. Projeyi 5 ay gibi bir sürede tamamladıklarını belirten Tahmazoğlu, "Şehreküstü Kavşağımızı Yeşilvadi Bulvarımıza açacağımız iki tünele bağlayacağız. 20 dakikalık yolu 1 dakikaya indireceğiz. Bu projeyi de 1 yıl içerisinde hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gaziray, büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

(Bitti)

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