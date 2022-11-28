Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 5 kişiye idari yaptırım

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce İslahiye, İslahiye, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulanırken, avda kullandıkları malzemelere el konuldu.











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