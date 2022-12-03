Gaziantep'te cami avlusunda unutulan çantayı çaldığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cami avlusunda abdest alan kişinin unuttuğu çantayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Karatarla Mahallesi'ndeki bir camide abdest alan kişi çantasını avluda unuttu.

Bir süre sonra cami avlusuna gelen 2 şüpheliden biri avludaki çantayı alarak uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelileri M.S. ile G.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. tutuklandı, G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cami avlusuna gelen şüphelilerden birinin çantayı alarak uzaklaşması yer alıyor.

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