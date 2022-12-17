Araban Kaymakamı Kızılkaya, trafik denetimine katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Hilal Kızılkaya, jandarma kontrol noktasında trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat çekti.

Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İhsan Gövler ile birlikte, ilçe girişindeki uygulamaya katıldı.

Kızılkaya, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları, trafikte can güvenliği ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

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