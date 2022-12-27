Gaziantepli firmalar savunma sanayisinden daha fazla pay almak istiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Üretim kapasitesi ve yaptığı ihracat bakımından Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ticaret merkezlerinden Gaziantep'teki sanayiciler, savunma sanayisine daha fazla ürün üretmek istiyor.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, AA muhabirine, 2018'den beri askeri fabrikaların ve savunma sanayisinin takiplerinde olduğunu söyledi.

4 yıl önce askeri fabrikalara tedarik sağlayan firmaların az olduğunu hatırlatan Ünverdi, "O dönemlerde Gaziantep'te 4 onaylı tedarikçi varken, Konya'da bu rakam 45'lerdeydi. O dönemlerde biz 'bu konuya yoğunlaşmamız gerek' dedik. Çünkü savunma sanayisinde katma değerli ürün var." dedi.

Ünverdi, Kovid-19 salgını nedeniyle savunma sanayisi çalışmalarının sekteye uğradığına işaret ederek, bu gelişmeye rağmen önemli işler yaptıklarına dikkati çekti.

- Askeri fabrikalara 27 firma tedarik sağlıyor

Şu an Gaziantep'te askeri fabrikalara ürün sağlayan onaylı tedarikçi firma sayısının 27'ye ulaştığını vurgulayan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığıyla (SSB) direkt irtibat kurmak suretiyle Roketsan, HAVELSAN, Aselsan gibi vakıf şirketleriyle iş yapan firma sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu anlamda GSO olarak firmalarımızla vakıf şirketlerini temasa geçirmek adına SSB İrtibat Ofisi'ni kurumumuzda açtık. Ofisimizde direkt SSB yetkilileri bulunacak, şirketlerin isteği olan ürünlerin örnekleri Gaziantep'e getirilecek ve biz de sanayicilerimizle bunu buluşturacağız. O ürünün üretilmesi konusunda istişarede bulunulacak ve sözleşme imzalanıp, alım garantili olarak SSB'ye bağlı olan vakıf şirketlerine ürün satacaklar. Bunun hakikaten Gaziantep için fırsat olacağını düşünüyorum."

- "Savunma sanayisinde birçok firmamız çalışmak istiyor"

Savunma sanayisine çalışan firmaların kurumsal boyutlarının da oluşacağına değinen Ünverdi, şöyle konuştu:

"Bu noktada şirketlerimiz de kendi disiplinlerini sağlayacak ve yalnızca savunma sanayisine çalışan firmalar ileride bu kurumsallaşmayla çok daha farlı noktalara gelecek. Savunma sanayisine birçok sektördeki firmalarımız çalışmak istiyor. Fakat gerekli şartları yerine getirmeleri lazım. Bu çalışmaları yürüten birçok firmamız var. Şu ana kadar da 12 firmamız SSB ile sözleşme imzalamak şartıyla ürün üretmeye başladı. Gaziantep'in bu alanda geleceği parlak diye düşünüyorum. Savunma sanayisinde şu an yerli ürün oranı çok daha fazla olmaya başladı. Bu bizi gururlandırıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.