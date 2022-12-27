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Gaziantep'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA

Gaziantep'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Ömer G. (50) idaresindeki 27 P 4310 plakalı kamyonet, İslahiye-Nurdağı kara yolunun Hanağzı Mahallesi mevkisinde, Hasan K. (45) yönetimindeki 07 VIM 97 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü de yaralandı.

Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan K, durumunun ağır olması nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.

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