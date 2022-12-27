Gaziantep kütüphanelerindeki kitap sayısı 2 milyon 997 bin 33'e yükseldi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep'teki okul kütüphanelerinde bulunan kitap sayısının 2 milyon 997 bin 33'e yükseldiğini bildirdi.

Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Gaziantep'e ayrılan ödenek ile tüm okullara kütüphane ve bu kütüphanelere kitap temininin yapıldığını belirtti.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla alınan 600 bilgisayar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kütüphanelerinde bilgisayar olmayan okullara dağıtıldığını ifade eden Tepe, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesiyle bakanlığımızın başlattığı bu anlamlı çalışma, Gaziantep'te de ivedilikle nihayetlendirilmiştir. Planlamaya alınan kütüphaneler, en kısa sürede tamamlanmış ve çocuklarımızın kullanımına sunulmuştur. Proje başlangıcında okullarımızdaki kütüphanelerde 855 bin kitap bulunmaktaydı. Gaziantep Valiliğimiz öncülüğünde, Büyükşehir Belediyemizin de katkısıyla bugün itibariyle okul kütüphanelerimizdeki bu sayı 2 milyon 997 bin 33'e yükseldi."

Tepe, proje sayesinde tüm okullara kütüphane kazandıran başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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