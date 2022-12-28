Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Gül, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Gül, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Gül, AA tarafından gelenek haline getirilen yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Seçim yaparken zorlandığını belirten Gül, "Tercihlerimizi yaptık. Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Yıl boyunca önemli işler yapıyorlar. Burada her fotoğraf birbirinden kıymetli. Aralarında seçim yapmak zor. İnanıyorum ki hak eden fotoğraflar kazanacak. 2023 yılında güzel anıları fotoğraflamalarını diliyorum." dedi.



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