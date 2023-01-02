Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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