Gaziantep'te kaçak avlanan 7 kişiye işlem yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak avlandıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



​​​​​​​Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalında yaptıkları denetimlerde, usulsüz av yapan 7 kişiyi tespit etti.​​​​​​​

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.