Büyükşehir Meclis Toplantısı yapıldı

Dünyanın en kötü ve sağlıksız diyeti listelendi!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı dönem toplantısının birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı.

Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yavuzeli Belediyesi ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yapılması planlanan Yavuzeli-Rumkale kara yolu ağaçlandırma etkinliğini içeren madde, oy birliğiyle karara bağlanırken, Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere simit dağıtımı yapılmasını içeren bir diğer madde de yine oy birliğiyle meclisten geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yavuzeli-Rumkale arasında yapılacak ağaçlandırma çalışması sayesinde yolcuların iyi bir seyahat geçirmesini hedeflediklerini belirtti.

Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere simit dağıtımı yapılmasının verimlilik açısından önemli olduğunu aktaran Şahin, "Yaşanacak zaman kaybını önemli ölçüde azaltmamız, öğrencilerimizin sınavlarında daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Biz bu tür çalışmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.