Gaziantep'te arazide ölü bulunan kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir arazide silahlı vurularak öldürülen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün vatandaşlarca fark edilen ve olay yerine gelen ekiplerin hayatını kaybettiğini belirlediği Egemen Dağdeviren'in (35) cenazesinin Adlı Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen Dağdeviren'in cenazesi, Karkamış ilçesine bağlı Öncüler Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki Yeşilvadi Park'ı yakınlarında vatandaşlar, dün arazide hareketsiz yatan birini görünce polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirlemişti. İncelemede cesette 6 mermi girişi tespit edilmişti.



Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, inşaat işçisi ve 3 çocuk babası olan Egemen Dağdeviren'in katil zanlısı ve zanlılarının yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışma devam ediyor.

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