Gaziantep'teki barınakta yaralı ve sakat hayvanlara sahip çıkılıyor

GAZİANTEP (AA) - Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla İslahiye'deki Kalyon Konteyner Kent'te depremzede çocuklarla birlikte sahipsiz hayvanları için kulübeler yapıldı.

Kulübeleri ve yardımları, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Karakız Kurt Pınar Barınağı'na getiren hayvanseverler, sahipsiz hayvanlarla vakit geçirdi.

Cahide Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güneş, AA muhabirine, 2011'de kurdukları dernek bünyesinde sahipsiz hayvanlara bakmaya çalıştıklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Güneş, "Sağlam hayvanları sokaklardan almıyoruz, yaralı, sakat, bakıma muhtaç, o tür hayvanları alıyoruz. Önce klinikte tedavisini yaptırıyor, sonra buraya getiriyoruz ve burada ömürlerinin sonuna kadar bizimle yaşıyorlar. Bu arada tabii isteyenlere ücretsiz sahiplendirme de yapıyoruz." dedi.

- "Depremden 15 yavru köpek kurtardık"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan ve sakat kalan hayvanlardan da barınağa getirilenlerin olduğunu belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Depremden çok yavru aldık, yaklaşık 15 yavru, 40 da büyük köpek kurtardık. Bunların hepsinin tedavisini yaptırdık. Depremde sakat kalan, felç olan yürüyemeyecek olan hayvanlarımız var. Onlar için de büyük kum havuzu gibi bir yer yaptık, onlar da orada yaşıyor. Daha önce de böyle hayvanlar vardı, depremden sonra gelenler de var."

Güneş, Kahramanmaraş, Antakya ve İskenderun gibi pek çok yerden gelen hayvanlarla ilgilenmeye çalıştıkları barınakta, uzuv kaybı olan hayvanların, ön ve arka ayakları olmayan köpeklerin de bulunduğunu anlattı.

- "Biz yardımdan ziyade gönül birlikteliği istiyoruz"

Hayvanları görmek için barınağa gelenlerin sakat hayvanları gördüklerinde üzüldüklerini aktaran Güneş, "Biz yardımdan ziyade gönül birlikteliği istiyoruz. Yani gelip şu hayvanları bir sevmeleri bile bizim için çok büyük bir başarı. Her şey yardım değil biz zaten elimizden geldiğince karşılıyoruz. Sağ olsun Kalyon Vakfı da yardımcı oluyor. Ama bundan ziyade bu hayvanların sevgiye ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

Barınaktaki hayvanlarla 13 yıldır ilgilenen Emine Güneş ise vicdan duygusunun hayvanlarla ilgilenirken önem kazandığını vurgulayarak, "Bu hayvanlar depremden kurtuldu. Daha önce getirilen hayvanlar da başka depremlerden kurtuldular, kimi kaza ile geliyor kimi başka şekilde yaralanmış. Hepsi, bütün hayvanlar bizim için değerli. Bütün insanlara bunu söylüyorum. Vicdan, yani kendini onun yerine koyabiliyorsan zaten ne olduğunu bilirsin, anlarsın." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz 2020'de Kalyon Holding'in hayata geçirdiği "Kısırlaştıralım Yaşatalım" projesiyle, sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması ve bu hayvanların sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Gaziantep'teki sahipsiz hayvanlara gönüllü barınma imkanı sağlanan merkeze destekte bulunularak ziyaret gerçekleştirildi.

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