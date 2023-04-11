Gaziantep'te üzerine minare yıkılan ekskavatörün operatörü öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, yıkım çalışması sırasında üzerine minare devrilen ekskavatörün operatörü, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Yakacık Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle hasar alan caminin minaresi, yıkım çalışması sırasında ekskavatörün üzerine devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, operatör Mert Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Köseoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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