Gaziantep'te seçim çalışması yürüten MHP'li gruba saldırı

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GAZİANTEP (AA) - MHP Gaziantep 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik ve beraberindekiler, Yavuzeli ilçesinde seçim çalışması sırasında bir grubun saldırısına uğradı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AA muhabirine, Yavuzeli'nde seçim çalışmalarını yürüten partili grubun bir kahvehaneyi ziyareti sırasında tatsız bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında alanda bulunan milletvekili adayı Bozgeyik'in bir vatandaşla tokalaşmak istediğini anlatan Atay, "Bu grup tokalaşma isteğini reddettiği sırada bir grup, partililerimize hakaret etmeye başladı. Hakaretin ardından da partililerimize yaklaşık 15 kişi saldırdı. Saldıran kişiler arasında FETÖ'den ihraç emniyet mensubu H.A. da yer almaktadır." diye konuştu.

Polis, şikayette bulunulması üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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