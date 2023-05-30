Gaziantep'te 7 olayın firari şüphelisi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde, kasten öldürme ve kasten yaralama olmak üzere 7 farklı olayın firari şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 7 olayın firari şüphelisi O.Y'yi bir ikamete düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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