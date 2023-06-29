Gaziantep'te boğulan iki kişinin cesedine ulaşıldı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Sacır Deresi’nde boğulan iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Kersentaş Mahallesi yakınlarındaki Sacır Deresi’nde hareketsiz 2 kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçlarınca yapılan çalışmayla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Yapılan incelemelerde Suriyeli olduğu belirlenen Nidal Abdullah Elhamed (19) ile Ali El Abdullah'ın (15) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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