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        Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, GAÜN Hastanesi'nde göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:04
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        Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, GAÜN Hastanesi'nde göreve başladı
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        GAZİANTEP (AA) - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında yaptığı operasyonlarla bilinen Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde göreve başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, görevlendirme ile haftanın iki günü GAÜN Hastanesi bünyesinde hizmet verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bekerecioğlu, yaklaşık 12 sene önce Gaziantep'ten ayrıldığını ve tekrar yuvaya döndüğünü ve bu durumun mutluluk verici olduğunu belirtti.

        Gaziantep Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nın kurucu hekimlerinden biri olduğunu ifade eden Bekerecioğlu, "Haftada pazartesi ve salı günleri yuvamız olan GAÜN Tıp Fakültesi bünyesinde göreve başladım. Buraya iş yapmak, üretmek, hizmet sunumunun bir ucundan tutmaya geldik. Sayın rektörümüz ve başhekimimiz bize her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Bizler de onları mahcup etmemek adına neler yapabiliriz bunların planlaması içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Estetik ile ilgili birçok güncel yaklaşımın olduğunu aktaran Bekerecioğlu, hastanede insanların estetik taleplerini karşılamaya çalışacaklarını ve taleplerle ilgili ayrı bir birim oluşturacaklarını kaydetti.

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