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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 22:49
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Kalyon

        Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Bilal Gölen

        Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Khacef, Furkan Soyalp, Jevtovic, Gradel, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata, Markovic, Stankovski

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Charisis, Camara, Alaaddin Okumuş, Alonso, Yunus Emre Konak, Caner Osmanpaşa, Emrah Başsan, N'jie, Rodrigues

        Goller: Dk. 12 Alonso, Dk. 44 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Stankovski, Dk. 39 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 4 Caner Osmanpaşa, (EMS Yapı Sivasspor)

        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        2. dakikada EMS Yapı Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Emrah Başsan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan N'jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        12. dakikada EMS Yapı Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen takımın atağında Alaaddin Okumuş'un ceza sahası içine yaptığı ortasında Alonso'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

        15. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Markovic'in sert vuruşanda top az farkla auta gitti.

        44. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasına ceza sahası içinde topa yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top ağlara ulaştı: 0-2.

        Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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