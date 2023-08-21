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        Gaziantep Valisi Çeber, "Yıkılacak Binaların Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 20:15
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        Gaziantep Valisi Çeber, "Yıkılacak Binaların Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentteki 4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımının tamamlandığını bildirdi.

        Çeber, Valilik'te belirli aralıklarla düzenlenen "Yıkılacak Binaların Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere, ildeki 14 bin civarındaki ağır hasarlı binanın yüzde 30'unun yıkıldığını belirtti.

        Gaziantep'teki ağır hasarlı binaların yıkılma oranının diğer illere göre fazla olduğunu ifade eden Çeber, "İldeki 4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. Çok sağlam onlarca binanın arasında bir binayı yanındakilerine zarar vermeden çekip çıkarmak gibi zorlu işle uğraşıyoruz. Herkes elinden geldiğince, gücü yettiğince görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor." diye konuştu.

        Çeber, ağır hasarlı binaların yıkılmasının zor olduğunu ve vatandaşların yıkım bölgesindeki elektriğin kesilmesi, trafiğin durdurulması gibi önlemler konusunda sabır göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

        Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 katlı binanın dün yıkımı sırasında iş makinesi operatörünün enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili üzüntü yaşadıklarını belirten Çeber, şunları kaydetti:

        "Tüm kamu ihalelerinde olduğu gibi yıkım işlerinde de ihale yapıyoruz, yüklenici firmalara bu işi veriyoruz ve bu işin şartnameleri ile sözleşmeleri oluyor. İhaleleri alan firmaların sözleşme ve şartnamelere uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gerekiyor. Buna göre ekipmanlarını oluşturması, iş güvenliği tedbirlerini alması ve çalışma şartlarını da ona göre dizayn etmesi gerekiyor. Yaşanılan sürecin çok zor olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor ama bunlara son derece dikkat edilmesi gerekiyor."

        - Yüklenici firmaya ihtar yazısı gönderilmiş

        Kazalarda mutlaka eksiklik ve ihmalin olduğunu vurgulayan Çeber, şöyle devam etti:

        "İhaleyi alan kişi 'ben bu işi yaparım, her türlü tedbiri alırım, üzerime düşeni yaparım, kontrolleri yaptırırım ve ben bu işi en sağlıklı şekilde yaparım' diyor, ihaleyi almak zaten bu demek. Biz o firmamıza da geçmiş olsun diyoruz ama değişik konularda 1-2 ihtar yazımız olmuş, arkadaşlarımız takip ediyor. İhaleyi alan firmaların her türlü tedbiri alması, ihmal etmemeleri gerekiyor. Yıkılması gereken 9 bin civarı bina Nurdağı, Araban, İslahiye'nin en uzak köyünde de var. Sözleşmenin gereğince tedbirlerini almak zorundalar, her bir binanın başında görevliniz olamıyor. Daha fazla denetleyeceğiz ve inşallah bundan sonra herhangi bir kaza yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız ama zor ve riskli bir süreç. Herkesin elinden gelen tedbiri alması gerekiyor."

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