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        Gaziantep'te ağır hasarlı binanın su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı binanın su kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:25
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        Gaziantep'te ağır hasarlı binanın su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasarlı raporu alan Sarıgüllük Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanının yıkımı öncesi bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kontrolleri sırasında 10 metre derinliğe sahip su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark etti.

        Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından ekipler yönlendirildi.

        Halatla kuyuya inen itfaiye eri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, sahiplenmek istenen apartman sakinlerine teslim edildi.

        Ardından ağır hasarlı binanın yıkım işlemine başlandı.

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