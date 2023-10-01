Şahinbey Belediyesinden çiftçilere 30 milyon liralık destek

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince çiftçilere 30 milyon liralık arpa ve buğday tohumu ile gübre desteği verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği fuaye alanında protokol töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte çok güzel tarım alanları olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Haftanın birkaç günü Gaziantep'e yapılan yeni hizmetler ile ilgili protokol yapıyoruz ve bunlardan da büyük keyif alıyoruz. Yapılan bu protokollerin birçoğunu da Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte yapıyoruz. Şahinbey Belediyesi herkesin gördüğü gibi sadece eğitimde ve dezavantajlı kesimlerde değil, aynı zamanda varlığıyla ve o noktadaki sektörel gücüyle övündüğümüz Gaziantep'in tarım alanına ilişkin de yatırım yapıyor. Şehrimiz diğer özellikleri ile birlikte aynı zamanda çok güzel bir tarım alanı. Her konuda olduğu gibi tarım alanında da devletin yanında olan Şahinbey Belediyemizi ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesinin çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine her alanda destek sağladığını ifade ederek, "Yaptığımız protokolün maliyeti yaklaşık 60 milyon lira, bu rakamın 30 milyon lirası Şahinbey Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Allah kendilerinden razı olsun, bugüne kadar çok projelere imza atıldı ve Şahinbey Belediyemizin destekleri ile ilçemizde yapılmayan bir şey kalmadı. Kadın çiftçilere dağıtılan çizmeden, çoban köpeklerinin aşılanmasına kadar bizlere her zaman destek oldular. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da ilçede ekilmeyen alan kalmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"İlçemizde 80 kırsal mahallemiz var. Biz göreve başladığımızda 4 bin 500 çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçimiz vardı. Bu sayı bugün itibarıyla 7 bin 738'e yükseldi. Bu insanların köyden şehre değil şehirden köye göçtüğünü gösteriyor. Çünkü 7 yıldan bu yana çiftçimizin kullandığı tohum, arpa, buğday, mercimek, gübre, hayvan yeminin yüzde 50'si belediyemiz tarafından karşılanıyor. Bu desteklerle hayvan yetiştiricilerinde ve çiftçilerimizde yüzde 100'e yakın bir artış oldu. Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadı. Bu destekler bu açıdan önemli. Çiftçilerimize verdiğimiz tohumları TİGEM'den gübreyi ise GÜBRETAŞ'tan alıyoruz. Yerli tohumun kullanılması ve yaygınlaşması bakımından bu konuyu da önemsiyoruz. Hayvan yemlerini ise hayvan yetiştiricilerimizin taleplerine göre alıyoruz. Böylelikle hayvancılığı da geliştirmiş oluyoruz. İmzaladığımız protokol ile çiftçilerimize 1000 ton arpa, 800 ton buğday ve 2 bin ton da gübre desteğinde bulunacağız. Bu verilecek desteğin yaklaşık maliyeti 60 milyon lira, bu miktarın yarısı belediyemiz tarafından karşılanacak. Çiftçimiz ürettikçe ülkemiz kazandıkça biz çok daha mutlu oluyoruz."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.