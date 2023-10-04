Güneydoğu'dan 9 ayda 8,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 9 ayında yapılan ihracatın tutarı 8,6 milyar dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 9 ayında yapılan ihracatın tutarı 8,6 milyar dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İhracatın olumlu ilerlediğini belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgenin eylül ayındaki ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 1 milyar 48 milyon 248 bin dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık periyotta ise 8,6 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Geçtiğimiz yıla göre gerideyiz ancak yaşadığımız depremi ve küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiğimizde ihracattaki yatay çizgimizi korumak bizleri sevindiriyor. En fazla ihracatı Orta Doğu ülkelerine yapıyoruz. Ülke bazında ise en çok geliri sırasıyla Irak, ABD ve İtalya'dan elde ediyoruz."