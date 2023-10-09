Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

        Yapımı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapımı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathanesiyle kapılarını hastalara açtı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, hastalarla sohbet etti.

        Çeber, gazetecilere, Gaziantep'in her alanda büyümeye devam ettiğini belirterek, kent ve bölge için gurur duyulacak bir eserin hizmete girdiğini söyledi.

        Çeber, şunları kaydetti:

        "Hastanemiz bugün itibariyle hizmete başladı. İlimizde sağlıkla ilgili yeni bir seviyeye geçmiş olduk. Bu bölgede sağlık ihtiyacı duyan herkesin işini çok kolaylaştıracak bir yatırım. Bin 875 yataklı bir hastane. 7 bloktan oluşuyor ve her bloku bir hastane gibi düşünebiliriz. 4 bin 650 araçlık otopark alanımız var. 259 yoğun bakım ünitemiz var. Rakamlar gerçekten çok büyük. 7 hastane birden açıyormuşuz gibi. Sağlık alanında neye ihtiyaç varsa hepsi bu alanda bulunuyor. Hatta bazı cihazlar ülkemizde ilk kez bu hastanemizde kullanılacak. Vatandaşın ilk geri dönüşleri de olumlu yönde. Her detayı düşünmemize rağmen zaman içerisinde oluşabilecek aksaklıkları da takip edeceğiz. Sayın Bakanımız burayı çok yakından takip ediyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

        Hastalardan Ayşe Şentepe ise hastanenin fiziki açıdan çok iyi olduğunu söyleyerek, "Herkesten Allah razı olsun. O kadar büyük ve güzel ki içinde resmen kaybolduk. İnşallah herkes şifa bulur." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı
        1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon 435 bin asılsız çağrı
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon 435 bin asılsız çağrı
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 9 ayda yaklaşık 2,5 milyon asılsız ih...
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 9 ayda yaklaşık 2,5 milyon asılsız ih...
        Hünerli elleriyle eski kitapların ömrünü uzatıyor
        Hünerli elleriyle eski kitapların ömrünü uzatıyor
        Gaziantep'te 4 kilogram esrar ele geçirildi
        Gaziantep'te 4 kilogram esrar ele geçirildi
        Gaziantep'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Gaziantep'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı