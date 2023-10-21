Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Bitexen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, bugün iyi bir maç çıkaramadıklarını söyledi.

Tralhao, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'ye karşı oynamanın zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü organize ve güçlü oyuncuları olan bir takım. Aynı şekilde kendi oyun karakteri olan bir takım. Bu tip bir maça hazırlarken oyuncularımızı tabii ki de rakibin ofansif geçişlerde iyi olduğunu ve duran toplarda gerçekten güçlü oyunculara sahip olduğunu oyuncularımızla paylaşmıştık. Bütün bu paylaştığımız verilere ve bütün hafta yaptığımız çalışmalara rağmen Gaziantep'ten bir duran top golü yedik."

Takımlarını oyuna göre kuvvetlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Tralhao, şunları kaydetti:

"Bugün takımımızda bazı eksiklikler vardı. Herkesin oynayabileceği bir dönemde aynı şekilde bu maçı oynasaydık belki bizim adımıza daha iyi bir maç çıkabilirdi. Beklediğimiz gibi olmadı ama biz bu takıma inanıyoruz. Daha iyisini yapabileceğine de inanıyoruz. Takımımızı daha iyi hazırlayarak bir sonraki maçta bugünkü hataları yapmayıp, üç puanı alacağız."