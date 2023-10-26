Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, bir düzensiz göçmen yakalandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, bir düzensiz göçmen yakalandı.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, sorumluluk alanında bulunan Karkamış ilçesi sınır bölgesinde yabancı uyruklu Y.A'nın yakalanması üzerine soruşturma başlatıldı.
Yapılan araştırmada yabancı uyrukluyu aracına aldığı belirtilen muhtar E.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesine sevk edilen şüpheli E.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Y.A. ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi.