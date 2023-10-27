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        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla cadde ve sokaklara Türk bayrağı asıldı

        Gaziantep'te cadde ve sokaklar, Cumhuriyet'in 100. yılı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:47
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        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla cadde ve sokaklara Türk bayrağı asıldı
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        Gaziantep'te cadde ve sokaklar, Cumhuriyet'in 100. yılı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağı Gaziantep'te hazırlıklarını tamamladı.

        Ekipler çalışmalar kapsamında şehir merkezinde belirlenen 30'u aşkın cadde, meydan, bulvar ve sokağa 100 bin Türk bayrağı astı.

        Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Suburcu Caddesi, Elmacı Pazarı, Şehitler Abidesi, Gaziantep Üniversitesi Meydanı, İstasyon Meydanı, Atatürk Bulvarı, İnönü Caddesi, Düztepe gibi noktaları Türk bayrakları asıldı.

        Şehrin kalabalık noktalarının yanı sıra Kalyon, Beykent, Perilikaya, Akkent, Karataş pazaryeri, Merveşehir, adliye, Burç, Binevler, Suludere, Emek, Gölgelik ve Güvenevler gibi daha birçok kavşak noktasındaki süslemeler ise tamamlandı.

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