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        Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözü yapay zeka ile seslendirildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini yapay zekayla seslendirerek video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:27
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        Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözü yapay zeka ile seslendirildi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini yapay zekayla seslendirerek video hazırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince 100'üncü yılda şehrin dört bir yanı bayraklarla donatılırken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya platformu X'ten, Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözünün yapay zeka ile oluşturulmuş bir videosunu paylaştı.

        Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar...' Gaziantepliler bu sözü de bu sesi de yakından tanır, bilir... Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde yapay zekanın yardımıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantepliler için söylediği o meşhur cümlesini kendi sesinden duymak mümkün oldu."

        Videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnız Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar" ifadeleri yer aldı.

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