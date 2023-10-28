Gaziantep'te fener alayı düzenlendi

Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için bir araya gelen vatandaşlar, Gaziantep Lisesi önünde toplandı.

Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açan katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Bulvarı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Burada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenlerden oluşan koro, sahne aldı.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile kurum müdürleri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.