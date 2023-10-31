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        Gaziantep'te depremzede gazetecilere ekipman desteği

        Gaziantep'te, depremlerden etkilenen gazetecilere Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından ekipman desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:26
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        Gaziantep'te depremzede gazetecilere ekipman desteği
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        Gaziantep'te, depremlerden etkilenen gazetecilere Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından ekipman desteği verildi.

        AFAD İl Müdürlüğü binasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Nurdağı ve İslahiye'deki iş yerleri zarar gören 2 yerel gazeteciye bilgisayar, fotoğraf makinesi, yazıcı ve büro malzemesi teslim edildi.

        Yerel gazeteciler destekten dolayı AFAD ve BİK yetkililerine teşekkür etti.

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