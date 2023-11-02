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        Hatay'daki trafik kazasında ölen otomobil sürücüsü, Gaziantep'te toprağa verildi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü İbrahim Ersoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:12
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        Hatay'daki trafik kazasında ölen otomobil sürücüsü, Gaziantep'te toprağa verildi
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü İbrahim Ersoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

        Ersoy'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alınarak İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazından sonra Ersoy'un naaşı toprağa verildi.

        Hatay'ın Hassa ilçesinde dün meydana gelen kazada, devrilen otomobilin sürücüsü İbrahim Ersoy (28) yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.

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