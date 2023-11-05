Gaziantep ve çevre illerde Gazze için dua edildi Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'teki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'teki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Gaziantep'te, yatsı namazını kılmak için Ulu Cami'de bir araya gelenler, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da Gazze için camilerde dua edildi.

Kent sakinleri tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki camilerde bir araya geldi.

Yatsı namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, yatsı namazını kılmak için Onikişubat ilçesindeki Zekeriya Tanrıverdi Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Turgut öncülüğünde dua etti.

- Malatya

Deprem bölgesi Malatya'da da Gazze için camilerde dua edildi.

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde bir araya gelenler, "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında, yatsı namazı öncesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

- Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, yatsı namazını kılmak için Yenipınar Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki programı kapsamında, yatsı namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar dua etti.

- Kilis

Kilis'te de Mustafa Cümbüş Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.