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        Gaziantep'te hakkında 155 suç dosyası bulunan şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 155 suç dosyası bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:48
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        Gaziantep'te hakkında 155 suç dosyası bulunan şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 155 suç dosyası bulunan şüpheli tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 155 suçtan aranan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

        Adli makamların koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Nurdağı ilçesinde yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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