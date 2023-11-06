Gaziantep'te hakkında 155 suç dosyası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 155 suç dosyası bulunan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 155 suçtan aranan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Adli makamların koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Nurdağı ilçesinde yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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