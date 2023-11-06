Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica'nın karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılan yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Önemli bir 3 puan aldık, oyuncularım adına gerçekten çok mutluyum. Bugün o istediği, kazanma ruhlarını, güçlerini gösterdiler, sahaya yansıttılar." diyen Margarit, "Taraftarlar adına da mutluyum. Bizi gerçekten desteklediler, arkamızda bizi iten bir güç oldular. Gelecek haftada aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.