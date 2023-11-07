Gaziantep'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerine kırtasiye desteği verilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencilerine eğitim seti desteği sağlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü arasında Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencilerine kırtasiye, çanta ve kitap seti dağıtımı için protokol töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kur'an kurslarının önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşları kentteki Kur'an kurslarını görmeye davet ettiğini aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"Biz fiziki olarak bu alanlarda çok iyiyiz. Nitelik ve içerik olarak da artık çok daha iyiye doğru gidiyoruz. Bu gördüklerimiz de bunun kanıtları. Büyükşehir Belediyemiz, tüm imkanını, tüm personelini, tüm kaynaklarını eğitim öğretime yönlendirmekten hiç tereddüt etmiyor. Bunun için belediyemize çok teşekkür ediyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kursta eğitim gören öğrencilere dolu dolu eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise Gaziantep'in bu projelerle örnek bir şehir olduğunu kaydetti.

Daha sonra verilecek destek için protokol imzalandı.