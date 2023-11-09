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        "İşimi Yönetebiliyorum Programı"nın 4. etkinliği Gaziantep'te yapıldı

        Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye'de KOBİ'lerin e-ticarete katılımının artırılması ve bu doğrultuda etkin strateji ve politikaların geliştirilmesinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:39
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        "İşimi Yönetebiliyorum Programı"nın 4. etkinliği Gaziantep'te yapıldı
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        Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye'de KOBİ'lerin e-ticarete katılımının artırılması ve bu doğrultuda etkin strateji ve politikaların geliştirilmesinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        TÜRKONFED, Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle hayata geçirilen "İşimi Yönetebiliyorum Programı"nın 4. etkinliği, Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun ev sahipliğinde Gaziantep'teki bir otelde gerçekleştirildi.

        Sönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, her gün Gazze'den gelen korkunç görüntülerle karşılaştıklarını ve Türkiye'nin çevresini ateş çemberiyle saran savaş rüzgarlarının dinmesi için atılan adımlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

        Türkiye'nin ortak bir hayalde birleşerek dönüşümleri aklın ve bilimin ışığında yakalamasının bölge ve dünya için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Sönmez, "TÜRKONFED olarak bizler, Türkiye'nin ikinci yüzyılına yönelik ortak bir hayal kurduk. Bu hayali demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke olarak tanımladık. Yaşamda, eğitimde, kariyerde, istihdamda, ekonomide ve girişimcilikte, kadın-erkek, genç-yaşlı fark etmeksizin, 81 ilimizin her birinde yaşayan tüm insanlarımızın eşit fırsatlara sahip olduğu bu hayalimizi ülkemizin tamamında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        KOBİ'lerin dijital ekonomiye hızlı uyumuyla önemli fırsatları değerlendirebileceğini anlatan Sönmez, "Bu fırsatlar, ülkemizin orta gelir-orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulmasına bağlı. Bu tuzakları birbirine bağlayan orta eğitim tuzağı ise ana önceliğimiz olmalı." dedi.

        Sönmez, geçen yıl mikro işletmelerin istihdamdaki paylarının yüzde 37, küçük işletmelerin ise yüzde 20 olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin refah düzeyinde bir sıçrama gerçekleştirmek için işletmelerin verimliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

        "Günümüz dünyasında verimliliği artırmanın temel kaldıraçları da dijital ve yeşil dönüşümü, toplumsal refah artışı sağlayacak yeni bir ekosistemle buluşturmaktan geçiyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için tasarlanan, kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalıdır. Türkiye, bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli, kamu, özel sektör ve akademiyle birlikte, uçtan uca adeta tek bir teknoparkmış gibi çalışılmalı, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkenin DNA'sına işlenmelidir. Türkiye'de KOBİ'lerin, e-ticarete katılımı artırılmalı, bu doğrultuda etkin strateji ve politikaların geliştirilmesi desteklenmelidir."

        Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oda ve borsa yöneticileri, KOBİ'ler ve girişimciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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