Gaziantep Üniversitesinden İsrail'in politikalarına destek olan markalara boykot

Gaziantep Üniversitesi, üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına yönelik boykot kararı aldı.

Üniversitenin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Üniversitemize ait işletme ve sosyal tesislerde İsrail'e destek veren markaların ürünlerini boykot ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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