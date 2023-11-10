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        İngiliz etnik müzik araştırmacısı profesörden Osmanlı müziğine övgü

        YUSUF ORAK - İngiltere'deki King's College London'da Etnomüzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Martin Stokes, ilgi duyduğu ve çalışma yürüttüğü Osmanlı musikisinin engin bir deniz olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:58
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        İngiliz etnik müzik araştırmacısı profesörden Osmanlı müziğine övgü
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        YUSUF ORAK - İngiltere'deki King's College London'da Etnomüzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Martin Stokes, ilgi duyduğu ve çalışma yürüttüğü Osmanlı musikisinin engin bir deniz olduğunu belirtti.

        Türkiye'de çeşitli araştırmalar yürüten ve dünyanın önemli üniversitelerinde görev alan Stokes, Gaziantep Üniversitesi ve ilgili bölümlerdeki akademisyenlerle bir araya geldi, araştırmaları kapsamında bilgi aldı.

        Stokes, AA muhabirine, Osmanlı İmparatorluğu döneminde hakim olan müziklerin kültürel bir etkileşimi bulunduğunu belirtti.

        Kültürel bir zenginlik içerisindeki Anadolu topraklarında var olan Osmanlığı İmparatorluğu'na ait müzik kültürünün engin bir deniz gibi olduğunu ifade eden Stokes, "Osmanlı müzik kültürü bildiğimiz gibi bir derya, hem de çok büyük bir derya. Tarihsel boyutları çok önemli, bu topraklar ve coğrafya buluşma noktasıdır. Osmanlı müzik mirasına herkes katkıda bulunmuştur. Türk, Arap, Ermeni, Yunan... Geniş bir coğrafyaya ait bir müzik, bu müzik kozmopolittir." dedi.

        Osmanlı müzik kültürünün maneviyat boyutunun da olduğuna işaret eden Stokes, şunları kaydetti:

        "Osmanlı müziği Cumhuriyet dönemiyle bitmedi, devam etti, hala yaşıyor. Bu müzik kültürü hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışında devam ediyor. Yunanistan'da ve Arap topraklarında Osmanlı müzik geleneği sürüyor. Anadolu topraklarındaki kültürel zenginlik her zaman dikkat çekicidir. İstanbul'da uzun bir süre kaldıktan sonra dil öğrenmek için Anadolu'yu gezmeye başladım. Gezilerimde birçok şeyi gördüm, işittim. İlk saha çalışmalarımda Karadeniz'e gittim. Karadeniz'in çok derin bir halk müziği geleneği var. Karadeniz'de birçok şey öğrenmiş olduk. Ama hala horon folkloru beni etkiliyor ve şaşırtıyor."

        Stokes, müziğin kültürel boyutunun incelenmesi ve araştırılmasının kolay olmadığını, bunun için bu alanla uzun zaman uğraşılması gerektiğini dile getirdi.

        Etnomüzikolog olmak için belli bir alt yapıya, psikolojiye sahip olunması gerektiğini de aktaran Stokes, "Türkiye'de çok iyi üniversiteler var, şu anda çok iyi konservatuvarlar var. Etnomüzikoloji öğrenmek isteyen bir öğrenci ilk önce kendi müziğini öğrenmeli ve kendi müziğinin sahibi olmalı, oradan başlayabilirsiniz. Etnomüzikoloji artık dünya müziği demek." diye konuştu.

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