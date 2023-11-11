Gaziantep'te depremde hayatını kaybedenler için fidan dikildi Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu.

İslahiye ilçesindeki Değirmencik Mahallesi- Beypınar mevkiinde oluşturulan "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" etkinliğine Kaymakam Mehmet Soylu, askeri ve idari personel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İslahiye Orman İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, etkinlikte, 2 hektar alanda Kahramanmaraş merkezli depremlerde İslahiye'de hayatını kaybeden 1435 deprem şehidi sayısı kadar kızıl çam, selvi ve diğer ağaç fidanı toprakla buluştu.

Kaymakam İsmail Alsancak, Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar ile askeri ve idari personel ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı Nurdağı ilçesindeki etkinlikte ise 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden 2 bin 550 kişi için yaklaşık 3 hektar alanda kızılçam, selvi ve diğer ağaç fidanı dikildi, can suyu verildi.