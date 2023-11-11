Gaziantep'te 51 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te 51 kaçak cep telefonu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şüphelinin evinde gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 51 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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