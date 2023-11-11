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        Gaziantep'te 51 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Gaziantep'te 51 kaçak cep telefonu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:19
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        Gaziantep'te 51 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Gaziantep'te 51 kaçak cep telefonu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şüphelinin evinde gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 51 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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